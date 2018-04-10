Присяжные на процессе по делу "приморских партизан" возобновили обсуждение вердикта

10.04.18 08:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Присяжные по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке, во вторник после перерыва возобновили обсуждение вердикта.

"Присяжные возобновили обсуждение вердикта", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева.

Как сообщалось, председательствующий в процессе судья передал в понедельник присяжным согласованный сторонами вопросный лист, который включает 20 вопросов и они удалились в совещательную комнату.

Вечером в понедельник присяжные попросили перерыв до 9:00 (2:00 мск) 10 апреля.

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых "Приморских партизан" началось в июне 2017 года в Приморском краевом суде. Пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована с пятой попытки. Перед судом предстали пятеро фигурантов - Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. Под стражей содержатся четверо из пяти подсудимых, В.Ковтун находится под подпиской о невыезде. В марте суд заключил под стражу А.Никитина, с которого ранее была взята подписка о невыезде.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего А.Никитина и В.Ковтуна освободили в зале суда. Трое других - А.Ковтун, В.Илютиков и М.Кириллов - остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.

Преступная группа действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 года по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений.

Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года они обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам, а также вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.