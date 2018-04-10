|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.18 09:10
Вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота в рамках учений выследили подводную лодку условного противника в Японском море
Вертолеты морской авиации провели тренировки над акваторией Японского моря согласно плану боевой подготовки, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.
Два вертолета Ка-27 в противолодочном варианте отработали задачи по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением гидроакустических средств.
"Для поражения "субмарины" условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что параллельно экипажи еще двух вертолетов Ка-27ПС совершили операцию по поиску и спасению на море.
Так, по сообщению пресс-службы, в заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде, и тренировались при транспортировке на борту вертолета оказывать первую помощь пострадавшему.
Отмечается, что на текущей неделе экипажи вертолетов проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket