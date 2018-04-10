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Вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота в рамках учений выследили подводную лодку условного противника в Японском море

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Экипажи палубных вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого провели тренировки по поиску и слежению подводной лодки условного противника.

Вертолеты морской авиации провели тренировки над акваторией Японского моря согласно плану боевой подготовки, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

Два вертолета Ка-27 в противолодочном варианте отработали задачи по поиску, обнаружению и классификации подводной лодки условного противника, слежение за ней с применением гидроакустических средств.

"Для поражения "субмарины" условно отрабатывалось тактическое применение комплексов противолодочного вооружения", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что параллельно экипажи еще двух вертолетов Ка-27ПС совершили операцию по поиску и спасению на море.

Так, по сообщению пресс-службы, в заданном районе они осуществляли поиск человека, плавающего на воде, и тренировались при транспортировке на борту вертолета оказывать первую помощь пострадавшему.

Отмечается, что на текущей неделе экипажи вертолетов проведут тренировки в море во взаимодействии с кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

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