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Медведи проснулись на юге Сахалина и на Курилах

© РИА Новости. Н.Герасимов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Бурые медведи начали просыпаться на юге Сахалина и Курилах после зимней спячки, сообщил во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела разрешительной деятельности в области охоты, учета и кадастра объектов животного мира областного Минлесхоза Сергей Прохоренко.

"Медведи начали просыпаться и выходить из берлог. Их следы уже видели на юге Сахалина, на Южных и Северных Курилах. Первыми из берлог выходят самцы. Двумя неделями позже примерно выходят из берлог медведицы с медвежатами", - рассказал он, добавив, что на юге Сахалина традиционно в апреле косолапые выходят из спячки.

"Если весной при выходе в лес наталкиваетесь на следы медведя, необходимо повернуть обратно или стараться по открытой местности обойти места предполагаемого нахождения зверя", - посоветовал С. Прохоренко.

По его словам, после выхода из берлог при отсутствии корма медведи питаются выбросами моря и на побережье могут одновременно находиться "значительные концентрации животных", что особенно характерно для Курильских островов. Во второй декаде мая, с появлением первой зелени, звери уходят в поймы рек. К сентябрю с созреванием ягод медведи перемещаются в сопки (на массивы голубики и черники), а также активно навещают реки, куда на нерест заходят тихоокеанские лососи.

С. Прохоренко также сообщил, что с 20 апреля начинается весенняя охота на бурых медведей, она продлится до 31 мая. Стоимость разрешения на отстрел 1 медведя - 3 тыс. 650 рублей. На общедоступных охотничьих угодьях весной разрешено добыть 393 особи, при этом около 163 разрешения охотники уже выкупили. По данным собеседника, ежегодно охотники раскупают практически все разрешения на медвежью охоту, но квота осваивается примерно на 50%.

В прошлом году в регионе охотоведы отстреляли 120 медведей, представлявших опасность для людей и домашних животных. В 2017 году от нападения медведей на Сахалине погибли три человека - работник маяка на мысе Ловцова о. Кунашир (Южные Курилы), охотник (в Макаровском районе) и рыбак-любитель (в Анивском районе).

Численность бурых медведей в Сахалинской области остается на стабильном уровне - более 4 тыс. особей и не превышает максимальных значений. Участившиеся в последние годы встречи с косолапыми объясняются тем, что население обзавелось высокопроходимой техникой, лодками, все чаще люди проникают в труднодоступные места. В прошлом году участившиеся случаи выхода медведей к населенным пунктам произошли, по мнению охотоведов, и из-за слабой кормовой базы.

Несанкционированные свалки, сбросы мусора с едой возле дач и частных домов также привлекают медведей к населенным пунктам, охотоведы постоянно напоминают гражданам не создавать такие свалки. Они также советуют сахалинцам при выходе в лес ознакомиться с правилами поведения при встрече с медведем, размещенными на сайте областного министерства.

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