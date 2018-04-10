Жители Тульской области смогут напрямую платить за услуги ЖКХ поставщикам ресурсов

10.04.18 09:05

© РИА Новости. Илья Питалев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области разработали механизмы перехода на прямые договорные отношения между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД), сообщила пресс-служба облправительства.

"Теперь общим собранием собственников в МКД можно принять решение о заключении договора на воду, газ, электричество и отопление напрямую с ресурсоснабжающей организацией", - приводит пресс-служба слова начальника государственной жилищной инспекции области Алексея Бирюлина.

Кроме того, переход на новую систему будет происходить автоматически в новостройках, а также в домах, где у управляющих компаний есть зафиксированные судом задолженности перед поставщиками ресурсов за два расчетных месяца.

"Отстранение управляющих компаний от сборов платежей за коммунальные услуги будет способствовать уходу с рынка недобросовестных управляющих компаний", - отметил А.Бирюлин.

Глава региона Алексей Дюмин поручил начальнику ГЖИ максимально широко проинформировать жителей региона о новой схеме платежей и порядке перехода на нее.

В общей сложности в Тульской области более 10,5 тыс. многоквартирных жилых домов.