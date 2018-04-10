Обстоятельства гибели детей при столкновении машин на льду водохранилища в Приамурье изучит следствие

10.04.18 09:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей в результате автомобильной аварии на льду Зейского водохранилища в Амурской области.

Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети 11-ти и 12-ти лет, произошло между поселком Верхнезейский и поселком Горный Зейского района.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ранее сообщалось, что вечером 8 апреля на льду водохранилища столкнулись Toyota Carib и ВАЗ-2121. В аварии пострадали трое несовершеннолетних детей, которые находились в иномарке, оба водителя и пассажирка отечественного автомобиля.

Впоследствии двое мальчиков от полученных травм скончались в лечебном учреждении.