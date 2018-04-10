Присяжные вынесли обвинительный вердикт "приморским партизанам"

10.04.18 09:25

© РИА Новости. Андрей Старостин

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Дальний Восток" из зала суда, где во вторник оглашен вердикт.