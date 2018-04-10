На Пасхальный фестиваль в Архангельск приедут Эмир Кустурица и Валерий Гергиев

10.04.18 09:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Большой Пасхальный фестиваль открывается во вторник в Архангельске, в этом году он проходит под девизом "Небо славян".

Как сообщает пресс-служба Поморской филармонии, на фестивале выступят музыканты из России, Белоруссии, Сербии, Украины.

Большой Пасхальный фестиваль откроется 10 апреля выступлением белорусской вокальной этно-джаз группы "CAMERATA". В составе группы - солисты всемирно известного Хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

11 апреля артисты Поморской филармонии дадут праздничный благотворительный концерт в пользу детей и взрослых, попавших в трудную жизненную ситуацию. 13 апреля в Камерном зале выступит специальный пасхальный гость - протоиерей Алексей Уминский.

15 апреля состоится вечер украинской народной и авторской музыки, исполняемой на гуслях и кобзе: выступит легенда фольклора Василий Жданкин с дочерью Анастасией.

17 апреля Архангельск будет встречать всемирно известного режиссера и музыканта Эмира Кустурицу и "лучший оркестр Белграда" THE NO SMOKING ORCHESTRA. Параллельно на протяжении всего месяца в областной библиотеке пройдет ретроспектива фильмов великого балканца.

Продолжит фестиваль 22 апреля Праздничный хор Свято-Данилова монастыря совместно с Архангельским филармоническим камерным оркестром.

На закрытии фестиваля выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который даст концерт в рамках ХVII Московского Пасхального фестиваля.