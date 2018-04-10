Особый противопожарный режим введен в двух районах Забайкалья

10.04.18 09:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Особый противопожарный режим введен во вторник в Могочинском и Хилокском районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба губернатора.

"Особый противопожарный режим введен для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в регионе из-за прогнозируемого установления IV и V классов пожарной опасности введено ограничение на пребывание граждан в лесах на территории 20 районов.

В Забайкальском крае по данным на 8:00 местного времени (2:00 мск) вторника зарегистрировано шесть лесных пожаров общей площадью 1 тыс. 106 га, из них локализовано пять очагов общей площадью 1 тыс. 103 га.

Лес горит в Нерчинско-Заводском, Карымском, Сретенском, Читинском и Шелопугинском районах, угрозы населенным пунктам нет.