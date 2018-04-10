|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.18 09:45
Особый противопожарный режим введен в двух районах Забайкалья
"Особый противопожарный режим введен для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в регионе из-за прогнозируемого установления IV и V классов пожарной опасности введено ограничение на пребывание граждан в лесах на территории 20 районов.
В Забайкальском крае по данным на 8:00 местного времени (2:00 мск) вторника зарегистрировано шесть лесных пожаров общей площадью 1 тыс. 106 га, из них локализовано пять очагов общей площадью 1 тыс. 103 га.
Лес горит в Нерчинско-Заводском, Карымском, Сретенском, Читинском и Шелопугинском районах, угрозы населенным пунктам нет.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket