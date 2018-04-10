Число детей, отравившихся хлором в бассейне в Кузбассе, выросло до 12, четверо в реанимации

10.04.18 09:50

© РИА Новости. Константин Чалабов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - В стационаре под наблюдением врачей находятся 12 детей, госпитализированных с признаками отравления хлором из спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" в городе Мыски (Кемеровская область), сообщает пресс-служба мэрии во вторник.

"В детском и реанимационном отделениях Мысковской городской больницы находится по четыре ребенка, еще четыре ребенка направлены в городскую детскую клиническую больницу N7 Новокузнецка. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет", - говорится в сообщении.

Работа бассейна "Олимпиец" приостановлена на три дня, вопрос о дальнейшей эксплуатации будет решен после повторного анализа воды и воздуха специалистами Роспотребнадзора.

Как сообщалось, инцидент произошел в минувший понедельник. На момент происшествия в помещении бассейна находились 27 человек: 25 детей, тренер и медработник.

СКР возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии следствия, концентрация хлора в воздухе бассейна являлась токсичной. По предварительной версии, это произошло из-за того, что в бак для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения содержания кислоты в воде, из-за чего произошла химическая реакция.