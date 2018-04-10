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10.04.18 10:36

Юлия Скрипаль выписана из больницы в Бриатании

© РИА Новости. Алексей Филиппов
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Пострадавшую в марте при нападении с применением отравляющего вещества в Солсбери Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы, сообщают во вторник британские СМИ.

"Дочь отравленного в Солсбери российского разведчика находится в процессе выписки из больницы", - пишет на своем сайте телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на собственный источник.

При этом "Скай ньюс" отмечает, что изначально Ю.Скрипаль должны были выписать из больницы еще накануне. Однако источник пока не смог подтвердить, что это уже произошло.

По информации Би-Би-Си, Ю.Скрипаль покинула больницу еще в понедельник.

Ее отец пока остается в больнице, но при этом быстро идет на поправку, отмечается в сообщении.

Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позже во вторник.

В марте С.Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок". По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. Москва подобные обвинения отвергает.

5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально.

В марте экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". По версии Лондона, за отравлением стоит Россия. В Москве подобные обвинения отвергают.

5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально.

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