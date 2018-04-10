Более 300 объектов проверили в Тульской области на противопожарную безопасность

10.04.18 09:57

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тульской области добивается приостановки деятельности десяти торгово-развлекательных центров и социально значимых объектов из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщил прокурор региона Александр Козлов на совещании в областном правительстве.

"На сегодняшний момент проверено 329 объектов, внесено 182 представления. Проверки идут во взаимодействии с МЧС и органами исполнительной власти. В суды направлено 10 исковых заявлений о приостановлении деятельности до устранения нарушений, четыре иска уже удовлетворены", - цитирует А.Козлова пресс-служба облправительства.

В частности, по словам прокурора, нарушения были выявлены в таких торговых центрах Тулы, как "Макси", "Гостиный двор" ("Киносити"). Значительные - в Большом универмаге, а также в торгово-развлекательном центре "Западный" в Богородицке.

Кроме того, прокуратурой организована "горячая линия", на которую поступило более 30 обращений. По каждому из них были приняты меры реагирования и проведены выездные проверки.

Инспектирование торговых объектов продлится до 16 апреля. По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе продолжится проверка социально значимых объектов.

Как сообщалось, после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, по поручению губернатора Тульской области А.Дюмина проходят комплексные проверки торговых центров, учреждений культуры и спорта, мест массового скопления людей по противопожарной безопасности.