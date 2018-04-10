Организаторы нелегального канала мигрантов в РФ осуждены в Челябинской области

10.04.18 10:21

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Районный суд в Челябинской области вынес приговор двум гражданам Казахстана и Узбекистана, которые помогали нелегально въехать в Россию тем, кому въезд в РФ ранее был запрещен, сообщает региональная прокуратура во вторник.

"Обвиняемые находили лиц, желающих незаконно пересечь границу с территории Казахстана, проводили инструктаж о порядке, месте пересечения границы, мерах конспирации и дальнейших действиях на территории РФ, осуществляли перевозку и встречу данных лиц на территории Челябинской области", - говорится в сообщении.

Таким образом они помогли оказаться в России девяти нелегалам из Узбекистана и Кыргастана. За свои услуги они получили более 300 тыс. рублей.

Судом оба были признаны виновными по п. "а" ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан) и приговорены к двум и трем годам колонии общего режима.