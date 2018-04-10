Двое детей умерли, предположительно, от менингита в Башкирии

10.04.18 10:25

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Два случая смерти детей, предположительно, от менингита зафиксировано в башкирском городе Нефтекамске, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава Башкирии во вторник.

"(В течение последних десяти дней - ИФ) в стационаре умерли двое детей в возрасте 4 и 15 лет. Предположительная причина смерти - менингококковая инфекция", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет установлена точная причина смерти детей.

Ранее сообщалось, что в коррекционной школе-интернате для детей инвалидов в городе Нефтекамске (Башкирия) зарегистрирован один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции. В ходе осмотра ЛОР-врачом всех учащихся и сотрудников были выявлены двое носителей менингококка, которых госпитализировали для проведения санации и лечения.

В образовательном учреждении в соответствии с санитарными правилами проводятся противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения дальнейшего распространения этой инфекции.