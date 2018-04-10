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10.04.18 10:31
Паводок подтопил более 300 участков и домов в Башкирии
"Зарегистрировано 310 обращений по поводу подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков улиц в 31 муниципалитете республики", - говорится в сообщении.
В Уфе на 10 апреля зарегистрировано 78 случаев подтопления, из них 58 уже устранены.
Ликвидацией последствий занимаются коммунальные, дорожные аварийные и спасательные службы. Работники откачивают воду, прокладывают боковые водоотводные канавы.
По данным Башгидромета, ряд рек в регионе вскрылись ото льда, начался подъем уровня воды.
Ранее сообщалось, что с 1 по 9 апреля было зарегистрировано 234 случая подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорожного полотна в 27 населенных пунктах республики.
Специалисты не исключили, что в общей сложности в зоне паводка может оказаться более 20 тыс. жилых домов в 257 населенных пунктах, в которых проживает около 80 тыс. человек, а также пять производственных предприятий.
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