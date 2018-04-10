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11.04.18 12:07
Количество подтопленных населенных пунктов в Волгоградской области снизилось до 22
"По состоянию на 8:00 мск вторника, в зоне подтопления находятся восемь районов: Иловлинский, Фроловский, Еланский, Киквидзенский, Ольховский, Новоаннинский, Алексеевский, Руднянский", - сказал Д.Уланов агентству "Интерфакс-Юг".
Частично подтопленными остаются 22 населенных пункта - 2314 придворовых территорий, 122 дома, в которых проживают 344 человека, включая 51 ребенка.
В регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, в которых находятся 35 человек, в том числе 11 детей.
В борьбе с последствиями паводка в Волгоградской области задействованы 904 человека, 267 единиц техники, из них 48 плавсредств.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с 4 апреля в связи с паводком введен режим ЧС.
С 9 апреля пострадавшие от паводка начали получать материальную помощь, максимальный размер которой составляет 50 тыс. рублей.
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