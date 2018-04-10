800 придомовых территорий подтоплено паводком в Саратовской области

11.04.18 11:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Жилые дома и придомовые территории в пяти районах Саратовской области подтоплены паводковыми водами, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном ГУ МЧС РФ в среду.

"В настоящее время в области подтоплено 800 придомовых территорий, 21 низководный мост и 10 участков автодорог. В Калининском районе подтоплены четыре жилых дома, из них отселены девять человек", - сказал собеседник агентства.

Неблагоприятная паводковая обстановка складывается в Аткарском районе, где из-за повышения уровня воды в реке Аткара подтоплено более 100 приусадебных участков.

"Воды в жилых домах нет, из зоны подтопления отселены 50 человек, на месте организована работа оперативной группы", - отметил собеседник агентства, добавив, что подъем уровня воды в реке продолжается.