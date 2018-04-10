Женщина и двое ее сыновей погибли во время пожара в ульяновском селе

10.04.18 15:31

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по факту гибели троих человек, в том числе двух детей, при пожаре в частном доме в Новомалыклинском районе.

На сайте облпрокуратуры сообщается, что возгорание деревянного дома в селе Высокий Колок произошло утром во вторник. В результате пожара погибли женщина и двое ее сыновей.

Установлено, что погибшая женщина работала в местной администрации.

Прокуроры проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.