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Главные события
10.04.18 15:31

Женщина и двое ее сыновей погибли во время пожара в ульяновском селе

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ульяновской области проводит проверку по факту гибели троих человек, в том числе двух детей, при пожаре в частном доме в Новомалыклинском районе.

На сайте облпрокуратуры сообщается, что возгорание деревянного дома в селе Высокий Колок произошло утром во вторник. В результате пожара погибли женщина и двое ее сыновей.

Установлено, что погибшая женщина работала в местной администрации.

Прокуроры проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

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