Тренировочную площадку Чемпионата мира по футболу открыли на Ставрополье

10.04.18 15:18

© РИА Новости. Алексей Филиппов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - В Железноводске (Ставропольский край) состоялось торжественное открытие тренировочной площадки - первой из пяти, построенных в крае к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба главы региона.

"Спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны вместимостью 500 мест, зал для пресс-конференций. Оборудована площадка для парковки. Общая стоимость строительства составила около 137 млн рублей", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что спортивный объект получил имя Героя Советского Союза Алексея Клинового.

"Теперь здесь смогут тренироваться наши дети - воспитанники спортивных школ, краевого училища олимпийского резерва. Они будут расти здоровыми и сильными. И новые поколения обязательно прославят своими будущими победами Россию и Ставропольский край", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, по окончании Чемпионата мира по футболу все пять тренировочных площадок будут закреплены за детскими спортивными школами края.