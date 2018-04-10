Избитый в Соборной мечети Петербурга охранник скончался, подозреваемый предположительно невменяем

10.04.18 15:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Избитый в Соборной мечети Петербурга пожилой мужчина скончался от полученных тяжелых травм, подозреваемый задержан и доставлен психиатрическую клинику, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу во вторник.

"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался 10 апреля 2018 года от полученных телесных повреждений. В связи с признаками психического расстройства подозреваемый был доставлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, днем 9 апреля в Соборной мечети на Кронверкском проспекте 20-летний молодой человек жестоко избил охранника 1947 года рождения. Между мужчинами произошел конфликт, причины которого устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как ранее сообщил "Интерфаксу" информированный источник, после драки в Соборной мечети Петербурга гражданин РФ 1947 года рождения был доставлен в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, комой третьей степени и гематомой на левом виске.