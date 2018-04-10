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10.04.18 15:53
Более 40 домов и порядка 100 приусадебных участков подтопило в одном из сел Самарской области
"Всего числится 45 домов, куда вода зашла. Всего по хозяйственной книге в селе 1756 домов", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в течение двух лет паводка удавалось избегать, благодаря новому валу.
В настоящее время идут работы по наращиванию высоты защитного вала, с затопленной территории откачивают воду.
По данным регионального управления МЧС, в Тимофеевке подтоплено порядка 100 приусадебных участка.
"Жильцы отказались от эвакуации", - отметили в пресс-службе ведомства.
Спасатели уточнили, что в результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз и Малый Кинель произошло подтопление низководных мостов, соединяющих населенные пункты Тепловка, Ломовка и Мосты микрорайона Пестравский, Березовка и Большая Глушица, Кинель-Черкасский, а также Большеглушицкий и населенный пункт Полудни. Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена.
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