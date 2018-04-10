Более 40 домов и порядка 100 приусадебных участков подтопило в одном из сел Самарской области

10.04.18 15:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Паводковые воды подтопили дома и придомовые территории в селе Тимофеевка Самарской области, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации сельского поселения.

"Всего числится 45 домов, куда вода зашла. Всего по хозяйственной книге в селе 1756 домов", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в течение двух лет паводка удавалось избегать, благодаря новому валу.

В настоящее время идут работы по наращиванию высоты защитного вала, с затопленной территории откачивают воду.

По данным регионального управления МЧС, в Тимофеевке подтоплено порядка 100 приусадебных участка.

"Жильцы отказались от эвакуации", - отметили в пресс-службе ведомства.

Спасатели уточнили, что в результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз и Малый Кинель произошло подтопление низководных мостов, соединяющих населенные пункты Тепловка, Ломовка и Мосты микрорайона Пестравский, Березовка и Большая Глушица, Кинель-Черкасский, а также Большеглушицкий и населенный пункт Полудни. Движение автомобильного транспорта через подтопленные мосты приостановлено. Жизнедеятельность населения не нарушена.