Россия построит синхротрон на острове Русский

10.04.18 16:30

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о строительстве синхротрона на острове Русский, сообщил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Сегодня нам удалось: наше предложение, которое возникло совершенно неожиданно, спонтанно, мы его сформулировали и получили поддержку. Президент сейчас объявил, что мы будем строить синхротрон на острове Русский в Дальневосточном университете", - сказал М.Ковальчук журналистам по итогам беседы ученых с В.Путиным в Курчатовском институте.

По его словам, современные физические установки повысят конкурентоспособность России на рынке исследований.