Минсельхоз предлагает сместить господдержку АПК в сторону Сибири и Дальнего Востока

10.04.18 16:35

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Государственная поддержка АПК должна быть смещена в сторону регионов Сибири и Дальнего Востока, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"В последующие годы стоит пересмотреть подходы к распределению средств господдержки и большую часть направлять в регионы Сибири и Дальнего Востока",- заявил министр на заседании коллегии ведомства во вторнике Москве.

Он пояснил, что "в этих территориях с учетом более сурового климата всегда будут выше издержки и затраты на развитие отрасли". "Это будет справедливо", - подчеркнул он.

"Мы стоим перед серьезными вызовами, связанными с необходимостью переориентировать многие направления на экспорт, повышать свою эффективность, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке", - заявил А.Ткачев.

Глава Минсельхоза напомнил, что в этом году объем господдержки не только сохранен на уровне прошлого года - 242 млрд рублей, но и будет увеличен на 30 млрд рублей.

"Вчера я обсудил текущую ситуацию в отрасли с президентом. Он разделяет позицию о том, что необходимо к текущему финансированию отрасли в размере 242 млрд рублей предусмотреть дополнительно еще 30 млрд рублей", - заявил он, уточнив, что эти средства нужно направить на развитие сельских территорий, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию техники и оборудования.