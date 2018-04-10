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10.04.18 16:35
Минсельхоз предлагает сместить господдержку АПК в сторону Сибири и Дальнего Востока
"В последующие годы стоит пересмотреть подходы к распределению средств господдержки и большую часть направлять в регионы Сибири и Дальнего Востока",- заявил министр на заседании коллегии ведомства во вторнике Москве.
Он пояснил, что "в этих территориях с учетом более сурового климата всегда будут выше издержки и затраты на развитие отрасли". "Это будет справедливо", - подчеркнул он.
"Мы стоим перед серьезными вызовами, связанными с необходимостью переориентировать многие направления на экспорт, повышать свою эффективность, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке", - заявил А.Ткачев.
Глава Минсельхоза напомнил, что в этом году объем господдержки не только сохранен на уровне прошлого года - 242 млрд рублей, но и будет увеличен на 30 млрд рублей.
"Вчера я обсудил текущую ситуацию в отрасли с президентом. Он разделяет позицию о том, что необходимо к текущему финансированию отрасли в размере 242 млрд рублей предусмотреть дополнительно еще 30 млрд рублей", - заявил он, уточнив, что эти средства нужно направить на развитие сельских территорий, льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, модернизацию техники и оборудования.
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