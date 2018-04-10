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Опытный экземпляр легкого транспортника Ил-112В планируется поднять в воздух к 2019г - ОАК

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый вылет опытного экземпляра новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В планируется до конца 2018 года, сообщила пресс-служба дивизиона транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

В настоящее время ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) начало процедуру постановки летного экземпляра Ил-112В под ток. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем (в том числе, гидравлики, барометрии, кондиционировании и вентиляции), отмечается в сообщении.

По словам руководителя дивизиона "Ильюшин" ПАО "ОАК" Алексея Рогозина, которые приводятся в сообщении, Ил-112В представляет собой не только надежный транспортник, но и "уникальную платформу, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских задач".

"Самолет проектируется с использованием передовых цифровых технологий и будет оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства и новейшими двигателями ТВ7-117СТ", - заявил А.Рогозин.

Руководитель дивизиона ОАК также подчеркнул, что опытно-конструкторские работы по созданию самолета, его двигателя и бортовых систем находятся на особом контроле министерства промышленности и торговли РФ, а результаты разработок будут в дальнейшем использоваться при создании гражданской авиатехники.

В свою очередь, исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко отметил, что многие комплектующие Ил-112В находятся на этапе опытно-конструкторских работ.

"На заводе постоянно находятся представители компаний-разработчиков, в том числе, представители госкорпорации "Ростех", чтобы совместно с "Ильюшиным" и ВАСО оперативно принимать необходимые для создания новой машины решения", - сказал С.Исаенко.

В пресс-релизе сообщается, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму второй категории ИКАО. Кроме того предусмотрен ручной заход на необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, в том числе, с грунтовым покрытием.

"В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30-40%, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса", - говорится в сообщении.

ПАО "ВАСО" входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации", выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96 различных модификаций. Кроме того в рамках кооперации предприятие изготавливает узлы и агрегаты для самолетов SSJ-100, МС-21, Ан-148, Ил-76МД-90А. По госконтракту с Минобороны РФ ВАСО осуществляет проектирование и строительство самолетов Ил-112В.

Бел ми

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