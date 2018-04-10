Большинство россиян рассчитывают узнать причины пожара в Кемерово – опрос

10.04.18 16:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян (92%) следят за сообщениями, связанными с пожаром в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово, и считают, что власти должны регулярно информировать население о ходе расследования этой трагедии (91%), сообщает фонд "Общественное мнение".

Однозначно оценить то, как были организованы работы по оказанию помощи пострадавшим, россияне не смогли: 40% сказали, что хорошо, 32% - что плохо, а 22% затруднились ответить.

Более половины респондентов (69%) уверены, что Следственный комитет сможет выяснить причины пожара в Кемерово. Из них 58% считают, что результаты этого расследования будут обнародованы.

В том, что после трагедии в Кемерово общая ситуация с противопожарной безопасностью в торговых и развлекательных центрах улучшится, убежден 61% россиян. Противоположного мнения придерживается треть (31%) участников опроса, проведенного 31 марта - 1 апреля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Говоря о том, можно ли принять какие-то меры, чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем, россияне в первую очередь предложили усилить контроль, проверки противопожарной безопасности (31%).

Каждый десятый считает необходимым содержать средства пожарной безопасности в исправном состоянии (11%), а также призывают бороться с коррупцией (10%).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.