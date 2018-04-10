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10.04.18 17:02

Бывший помощник Аксенова может возглавить Ялту

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Городской совет Ялты (Крым) во вторник назначил на 11 мая текущего года конкурс по замещению должности главы администрации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе исполнительного органа власти курортного города.

"На 11 мая назначен конкурс. Глава администрации Елена Сотникова написала заявление по собственному желанию, депутаты его сегодня приняли. Алексей Челпанов сначала назначен первым заместителем главы администрации, затем - исполняющим обязанности", - сказал сотрудник администрации.

А.Челпанов ранее работал помощником главы Крыма.

Е.Сотникова возглавляла Ялту с декабря 2017 года, ранее - с середины лета минувшего года - была первым замглавы администрации, исполняла обязанности ее руководителя.

Андрей Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года.

В курортной Ялте проживает около 80 тысяч человек.

Дж ст

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