|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.18 17:02
Бывший помощник Аксенова может возглавить Ялту
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Городской совет Ялты (Крым) во вторник назначил на 11 мая текущего года конкурс по замещению должности главы администрации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе исполнительного органа власти курортного города.
"На 11 мая назначен конкурс. Глава администрации Елена Сотникова написала заявление по собственному желанию, депутаты его сегодня приняли. Алексей Челпанов сначала назначен первым заместителем главы администрации, затем - исполняющим обязанности", - сказал сотрудник администрации.
А.Челпанов ранее работал помощником главы Крыма.
Е.Сотникова возглавляла Ялту с декабря 2017 года, ранее - с середины лета минувшего года - была первым замглавы администрации, исполняла обязанности ее руководителя.
Андрей Ростенко, возглавлявший администрацию Ялты с осени 2014 года, подал в отставку летом прошлого года.
В курортной Ялте проживает около 80 тысяч человек.
Дж ст
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket