В Саратовской области ликвидируют последствия разлива нефти на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк

10.04.18 17:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Транснефть-Приволга" (дочернее предприятие "Транснефти" (MOEX: TRNF)) проводит работы по ликвидации последствий разлива нефти на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк.

Как говорится в сообщении "Транснефти", 10 апреля на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк на расстоянии 5 км от с.Маянга в Саратовской области произошел выход нефти.

Выход нефти, который, по предварительным данным "Транснефти", составил менее 1,9 куб. м, был локализован. Место выхода находится на расстоянии около 1 км от ближайшей водной акватории реки Большой Иргиз, возможность попадания нефти в реку отсутствует. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений.

"Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются, по предварительным данным одной из возможных причин разлива нефти может быть попытка хищения, совершенная неустановленными лицами", - отмечает "Транснефть".