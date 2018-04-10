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10.04.18 17:06
В Саратовской области ликвидируют последствия разлива нефти на нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк
Как говорится в сообщении "Транснефти", 10 апреля на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк на расстоянии 5 км от с.Маянга в Саратовской области произошел выход нефти.
Выход нефти, который, по предварительным данным "Транснефти", составил менее 1,9 куб. м, был локализован. Место выхода находится на расстоянии около 1 км от ближайшей водной акватории реки Большой Иргиз, возможность попадания нефти в реку отсутствует. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений.
"Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются, по предварительным данным одной из возможных причин разлива нефти может быть попытка хищения, совершенная неустановленными лицами", - отмечает "Транснефть".
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