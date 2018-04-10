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10.04.18 17:08
Температура в Москве приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений
"К 16:00 температура воздуха впервые в 2018 году превысила 20-градусную отметку и достигла плюс 20,7 градуса, приблизившись к рекорду, установленному 10 апреля 2008 года - плюс 21,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.
Окончательное максимальное значение температуры станет известно во вторник поздно вечером.
Между тем, согласно прогнозам синоптиков, со среды в столичном регионе похолодает: в ночные часы температура опустится до плюс 2-4 градусов, днём будет не выше 7-9. Предстоящей ночью пройдут дожди, днём осадков не ожидается.
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