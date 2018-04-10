Температура в Москве приблизилась к абсолютному рекорду в истории метеонаблюдений

10.04.18 17:08

© РИА Новости. Владимир Федоренко

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ во вторник днём приблизилась к абсолютному максимуму для 10 апреля за всю историю метеонаблюдений, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"К 16:00 температура воздуха впервые в 2018 году превысила 20-градусную отметку и достигла плюс 20,7 градуса, приблизившись к рекорду, установленному 10 апреля 2008 года - плюс 21,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.

Окончательное максимальное значение температуры станет известно во вторник поздно вечером.

Между тем, согласно прогнозам синоптиков, со среды в столичном регионе похолодает: в ночные часы температура опустится до плюс 2-4 градусов, днём будет не выше 7-9. Предстоящей ночью пройдут дожди, днём осадков не ожидается.