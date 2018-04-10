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10.04.18 17:20
Глава Корпорации развития Ставрополья взят под домашний арест
Пятигорск. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Суд поместил под домашний арест директора "Корпорации развития Ставропольского края" Заура Абдурахимова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого суда.
"Постановлением Промышленного районного суда Ставрополя директору ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" З.Абдурахимову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что он помещен под домашний арест сроком на 2 месяца, до 4 июня.
"Постановление не вступило в законную силу в связи с подачей прокурором Промышленного района Ставрополя апелляционного представления", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее информированный источник сообщал агентству, что З.Абдурахимов задержан по тому же делу, что и первый заместитель главы Минэкономразвития Ставрополья Елена Кильпа. Она подозревается в десятикратном завышении стоимости госконтракта (ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ).
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