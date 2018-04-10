Медведев заявил об исполнении всех социальных обязательств по итогам 2017 года

10.04.18 17:21

© РИА Новости. Екатерина Штукина

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все поручения президента РФ в 2017 году, которые правительство взяло в качестве ориентиров - исполнены.

"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано", - сказал Д.Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер-министр проинформировал главу государства об основных темах отчета о деятельности правительства за 2017 год, который будет представлен депутатам Госдумы 11 апреля.

Д.Медведев добавил: "С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года".