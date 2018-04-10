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10.04.18 17:21
Медведев заявил об исполнении всех социальных обязательств по итогам 2017 года
"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано", - сказал Д.Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Премьер-министр проинформировал главу государства об основных темах отчета о деятельности правительства за 2017 год, который будет представлен депутатам Госдумы 11 апреля.
Д.Медведев добавил: "С учетом того, что этот отчет носит пролонгированный характер, хотел бы также депутатам рассказать о том, что определенные итоги можно уже представить по исполнению указов президента от 7 мая 2012 года".
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