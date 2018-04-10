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10.04.18 17:29
Дорогу Ялта-Севастополь частично закрыли для большегрузов из-за оползня
Симферополь. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Движение тяжеловесных транспортных средств временно ограничат со среды, 11 апреля, на участке автомобильной дороги Ялта-Севастополь с 25-го по 42-й километр из-за деформации полотна, сообщила пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма.
"Зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия - продольные трещины", - говорится в пресс-релизе.
Причиной разрушения трассы стали активизировавшиеся оползни.
Движение ограничат для грузовиков весом более шести тонн.
Крымавтодору выдали предписание оградить места деформации проезжей части и установить соответствующие дорожные знаки.
"Возобновить движение планируется после устранения причины, вызвавшей активизацию оползневых процессов", - сказано в сообщении.
Дорога Ялта-Севастополь построена в 1972 году. Начинается в Ялте, проходит через Ливадию, Алупку, Кореиз, Симеиз, Форос, Балаклаву и заканчивается в Севастополе. Общая протяженность дороги - почти 81 км.
дж кп
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