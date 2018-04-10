Только один подсудимый по делу о гибели детей на Сямозере признал вину

10.04.18 17:41

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Пятеро подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии не признают свою вину, с обвинением согласен только координатор лагеря Вадим Виноградов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Об этом подсудимые заявили в Петрозаводском городском суде после оглашения текста обвинения представителями прокуратуры, чтение которого заняло два дня.

В.Виноградов согласился с предъявленными обвинениями. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, которые обвиняются по тем же статьям, своей вины не признали.

Кроме того, не согласны с предъявленным обвинением по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) бывший руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович.

Дело о гибели детей на Сямозере насчитывает 150 томов. Предполагается, что в процессе будут опрошены порядка 400 человек: свидетелей, экспертов, потерпевших и их представителей.

Расследование уголовного дела завершилось в мае в 2017 года.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела. Должностные лица регионального управления Роспотребнадзора обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), а руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности).

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.

Рб тб