Условно свободен: капитана задержанного на Украине судна "Норд" отпустили под залог
  
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Капитан судна "Норд" отпущен под залог

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко во вторник отпущен под залог.

Капитан судна вышел из изолятора временного содержания. В настоящее время он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в СБУ для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем, сказала пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" .

На Украине создана "прокуратура Крыма" и другие представительства силовых органов после воссоединения полуострова с Россией, и после того, как большинство прежних сотрудников остались в Крыму и получили гражданство РФ .

Ранее в этот день она сообщала, что после выходы под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан, вместе с тем проинформировала, что у В.Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в "Главное управления СБУ в Крыму", которое территориально находится в Херсоне . По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь, в настоящее время члены экипажа в "Главном управлении СБУ в Крыму" допрашиваются в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Как сообщалось, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки - Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находились в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Капитану судна В.Горбенко вменялась ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Херсонский городской суд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста. В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

РФ требует освободить незаконно задержанных на Украине российских граждан и вернуть судно.

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