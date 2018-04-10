В больнице в Солсбери не подтвердили, что у Скрипалей были симптомы химотравления - посольство РФ в Лондоне

10.04.18 18:10

© РИА Новости. Алексей Филиппов

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Больница, в которой проходили лечение Сергей и Юлия Скрипали, ни разу не подтвердила, что у них были симптомы химического отравления, неизвестно, давали ли они свое согласие на применение к ним какой-либо схемы лечения, заявили во вторник в посольстве РФ в Лондоне.

"Тщательный анализ письма (полицейского) К.Дэвиса и ряда заявлений (директора больницы) К.Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого", - говорится в комментарии российской дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.

Там подчеркнули, что и во вторник "К.Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат".

"Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипали получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики", - подчеркнули в дипмиссии.