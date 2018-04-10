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10.04.18 18:10
В больнице в Солсбери не подтвердили, что у Скрипалей были симптомы химотравления - посольство РФ в Лондоне
"Тщательный анализ письма (полицейского) К.Дэвиса и ряда заявлений (директора больницы) К.Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого", - говорится в комментарии российской дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.
Там подчеркнули, что и во вторник "К.Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат".
"Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипали получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики", - подчеркнули в дипмиссии.
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