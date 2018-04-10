Обнаружены тела всех погибших на месте крушения вертолета МИ-8 в Хабаровске

11.04.18 08:18

фото пресс-службы МЧС

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Тела всех шестерых членов экипажа вертолета МИ-8, погибших при крушении в Хабаровске, обнаружены, с ними проводятся следственные действия, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

"Все тела найдены. После того, как с ними поработают следователи, их перевезут в Бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации", - сказал А.Витько.

Он отметил, что там же будет организована работа психологов с родственниками.

11 апреля 2018 года около 11:00 местного времени (4:00 мск) в районе антенного поля по улице Выборгской в Хабаровске произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета МИ-8 авиакомпании "Восток". На борту находились шесть членов экипажа.