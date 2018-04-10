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11.04.18 08:30
Семьям погибших в крушении вертолета в Хабаровске выплатят по 1 млн рублей
Также материальную помощь окажет администрация города Хабаровска. Ее размер пока не установлен.
Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших летчиков разбившегося Ми-8. Также глава региона поручил оказать все необходимое содействие в расследовании этого происшествия, говорится в сообщении.
По распоряжению краевого правительства в Хабаровске введен режим ЧС регионального характера.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" в среду совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает три версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.
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