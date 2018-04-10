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Главные события
11.04.18 08:51

Оглашен список погибших при крушении вертолета МИ-8 в Хабаровске

© РИА Новости. Владимир Федоренко
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Установлены личности погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по краю Иван Колонтай.

"В результате поисковых мероприятий к 12:30 по местному времени (05:30 мск) найдены тела всех шести человек. На борту находились проверяющий Штанько Алексей Владимирович 1976 г.р., три командира воздушных судов Ермаков Антон Анатольевич 1979 г.р., Макаров Дмитрий Николаевич 1973 г.р., Посохов Виктор Федорович 1968 г.р., член экипажа вертолета, второй пилот Ульянов Игорь Владимирович 1985 г.р. и бортмеханик Борода Юрий Николаевич 1963 г.р.", - сказал И.Колонтай на заседании КЧС в правительстве региона.

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