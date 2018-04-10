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11.04.18 08:51
Оглашен список погибших при крушении вертолета МИ-8 в Хабаровске
"В результате поисковых мероприятий к 12:30 по местному времени (05:30 мск) найдены тела всех шести человек. На борту находились проверяющий Штанько Алексей Владимирович 1976 г.р., три командира воздушных судов Ермаков Антон Анатольевич 1979 г.р., Макаров Дмитрий Николаевич 1973 г.р., Посохов Виктор Федорович 1968 г.р., член экипажа вертолета, второй пилот Ульянов Игорь Владимирович 1985 г.р. и бортмеханик Борода Юрий Николаевич 1963 г.р.", - сказал И.Колонтай на заседании КЧС в правительстве региона.
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