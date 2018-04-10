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11.04.18 09:05

Глава Тувы дал поручение построить дамбы или переселить жителей поселка, подтапливаемого паводком

© РИА Новости. Михаил Климентьев
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Тувы Шолбан Кара-оол дал месяц администрации Кызылского района на принятие решений по защите ежегодно подтапливаемой паводком территории, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Либо переселение людей, либо строительство и укрепление защитных и водоотводящих сооружений. Нужен взвешенный подход с точки зрения целесообразности, эффективности. Я даю один месяц, чтобы за лето мы смогли работу провести надлежащим образом. Рекомендовал бы все, что связано с материальными выплатами для людей, осуществить в пределах установленных правил", - цитирует пресс-центр слова Ш.Кара-оола во время заседания правительства республики.

По данным властей, поселок городского типа Каа-Хем страдает от подтоплений ежегодно. В районе горы Хербис на низменной местности в середине 2000-х годов появились жилые постройки. Изначально многие из них были построены самовольно.

"Постройки появились в обход закона, из-за попустительства и коррумпированности прежних поселковых властей: виновные должностные лица ответили за это нарушение перед законом. Юридически ни администрация поселка, ни район за эти дома ответственности не несли. Многие постройки были проданы первыми хозяевами", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в прошлом году здесь соорудили защитную дамбу, которая уберегла микрорайон от воды. В этом году аномальное потепление вызвало активное снеготаяние, что привело к переливу воды через дамбу. Помимо этого, вырытые водоотводящие траншеи были захламлены бытовым мусором местных жителей.

В общей сложности с подтопленных территорий в этом году эвакуировали 133 человека.

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