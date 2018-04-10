Транспортная прокуратура обязала авиакомпанию "Сибирь" устранить нарушения законодательства о безопасности полетов

11.04.18 09:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Новосибирская транспортная прокуратура завершила проверку авиационного события с самолетом А-320 авиакомпании "Сибирь", произошедшего при посадке в Иркутске в январе, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 21 января текущего года экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск - Иркутск во время захода на посадку в аэропорту Иркутска допустил отклонение траектории движения ниже заданного уровня полета (снижение).

"Путем согласованных действий с диспетчером, осуществлявшим управление воздушным движением, экипаж, выполнив уход на второй круг, благополучно осуществил приземление в аэропорту Иркутска. Пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило", - говорится в сообщении.

По результатам проверки Новосибирский транспортный прокурор внес генеральному директору ПАО "Авиакомпания "Сибирь" представление об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности полетов, сказано в сообщении.