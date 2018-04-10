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11.04.18 09:16
Транспортная прокуратура обязала авиакомпанию "Сибирь" устранить нарушения законодательства о безопасности полетов
Установлено, что 21 января текущего года экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск - Иркутск во время захода на посадку в аэропорту Иркутска допустил отклонение траектории движения ниже заданного уровня полета (снижение).
"Путем согласованных действий с диспетчером, осуществлявшим управление воздушным движением, экипаж, выполнив уход на второй круг, благополучно осуществил приземление в аэропорту Иркутска. Пассажиры рейса не пострадали, воздушное судно повреждений не получило", - говорится в сообщении.
По результатам проверки Новосибирский транспортный прокурор внес генеральному директору ПАО "Авиакомпания "Сибирь" представление об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности полетов, сказано в сообщении.
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