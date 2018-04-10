Разлив раствора соляной кислоты произошел в Новосибирской области

11.04.18 09:23

© РИА Новости. МЧС РФ

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Разлив отработанной жидкости на основе пятипроцентного раствора соляной кислоты из автоцистерны автомобиля марки Fredliner произошел в Убинском районе Новосибирской области накануне, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в 6 км от населенного пункта Кожурла на дороге местного значения, жидкость транспортировали в Курган на утилизацию.

"Опасности для местного населения и природной среде данное вещество в указанной концентрации не представляет. Водоемов вблизи места разлива нет. Предполагаемая причина происшедшего - неисправность запорной арматуры", - говорится в сообщении.

Информация доведена до органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и СКР, сказано в сообщении.