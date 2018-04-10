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11.04.18 09:30

Содержание хлора в одном из бассейнов Кузбасса, где отравились 12 детей, было превышено в шесть раз

© РИА Новости. Валерий Шустов
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора выявили шестикратное превышение норм предельно допустимой концентрации (ПДК) по хлору в бассейне города Мыски, откуда были госпитализированы 12 детей с признаками отравления, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства в среду.

"По результатам исследования, содержание хлора в воздухе помещения бассейна над зеркалом воды превышает 6,1 ПДК, в зале бассейна - 6 ПДК, в холле - 1,5 ПДК, в насосной от 4,4 ПДК", - сказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что ведомство обратилось в суд города Мыски с требованием приостановить работу спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" на срок до 30 суток.

Как сообщалось, инцидент произошел в минувший понедельник. На момент происшествия в помещении бассейна находились около 30 человек: 25 детей, тренеры и медработник. Работа бассейна "Олимпиец" была приостановлена на три дня.

СКР возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии следствия, концентрация хлора в воздухе бассейна являлась токсичной. По предварительной версии, это произошло из-за того, что в бак для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения содержания кислоты в воде, из-за чего произошла химическая реакция.

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