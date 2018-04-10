Около 40 приусадебных участков подтоплено в Кузбассе

11.04.18 09:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Ледоход на реках начался на юге Кемеровской области, что вызвало подтопление частного сектора в городе Калтан, сообщил замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

"В Калтане вода зашла на дачные участки, порядка 40 огородов в зоне затопления, дома еще не подтоплены. Ночью были проведены обходы, люди предупреждены, два человека отказались покидать участки, им сообщили, куда обращаться для экстренной эвакуации", - сказал Д.Кудряшов на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что по "наихудшему сценарию" в зоне паводка может оказаться 67 населенных пунктов, 18 территорий, около 7 тыс. домов и порядка 18 тыс. человек. На утро среды практически на всех территориях области до опасного уровня воды остается более одного метра.

По словам Д.Кудряшова, ситуация осложняется тем, что жители частного сектора загрязняют водоотводные каналы. В частности, в поселке Новостройка двое местных жителей перегородили железобетонными плитами около 50 метров водоотвода, из-за чего вода попала в выгребную яму, а оттуда в подвал жилого дома.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Игорь Епин, также участвовавший в пресс-конференции, сообщил, что поводок контролируется, в том числе, специалистами МЧС, старостами населенных пунктов, видеокамерами, а также с помощью мониторинга социальных сетей.

Для равномерного вскрытия рек спасатели выехали на юг области, где будут дробить лед в местах образования заторов.

"Крепкий и плотный лед будет разрушаться методом подрыва. Ранее уже были проведены плановые работы по пилению, чернению льда, а также сделано 14 подрывов", - сказал И.Епин.

Как сообщалось, на подготовку к противопаводковым мероприятиям из бюджета Кемеровской области было выделено порядка 7,5 млн рублей. Большая часть подтопляемых зон находится на юге Кузбасса, в том числе, в Новокузнецком, Междуреченском и Кемеровском районах.