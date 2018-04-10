Мир может стоять на пороге тяжелых и печальных событий из-за угрозы США в отношении Сирии

11.04.18 09:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от тех планов, которые они, возможно, вынашивают в отношении Сирии.

"Я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень-очень тяжелых и печальных событий", - заявил постпред РФ по итогам голосования.

"Я бы еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии", - обратился также В.Небензя к американской делегации.

"То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, нашим американским партнерам и их коллегам никакого реального расследования не требуется", - добавил он.

При этом В.Небензя выразил надежду, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "осуществит свою поездку эффективно и в ближайшее время".