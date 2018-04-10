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11.04.18 09:48
Мир может стоять на пороге тяжелых и печальных событий из-за угрозы США в отношении Сирии
"Я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. И те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень-очень тяжелых и печальных событий", - заявил постпред РФ по итогам голосования.
"Я бы еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии", - обратился также В.Небензя к американской делегации.
"То, что вы не приняли эту резолюцию, говорит о том, что, к сожалению, нашим американским партнерам и их коллегам никакого реального расследования не требуется", - добавил он.
При этом В.Небензя выразил надежду, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "осуществит свою поездку эффективно и в ближайшее время".
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