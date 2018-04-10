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11.04.18 09:54
Уголовное дело возбуждено в связи с ранением школьника в ХМАО
По данным следствия, днем 10 апреля в одной из школ Радужного произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого одиннадцатиклассник нанес десятикласснику несколько ударов перочинным ножом.
Пострадавший в настоящее время находится в больнице. Угрозы его жизни нет.
Отмечается, что подростки воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, а также не стоял на учете в органах системы профилактики.
В школе изъяты записи с камер видеонаблюдения, документы, имеющие значение для следствия.
Уголовное дело будет расследоваться по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Кроме этого, пройдет доследственная проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия на предмет халатного и небрежного исполнения ими служебных обязанностей.
Также инициирован вопрос о привлечении родителей подозреваемого к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию).
В управление образования администрации города Радужный и директору школы следователь внес представления о проведении служебной проверки в отношении классных руководителей учащихся, а также работников охранного предприятия, пропустивших старшеклассника в школу с ножом.
Как сообщалось, департамент образования и молодежной политики Югры проведет проверку по данному факту. Создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре.
Прокуратура ХМАО также организовала проверку.
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