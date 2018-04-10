Уголовное дело возбуждено в связи с ранением школьника в ХМАО

11.04.18 09:54

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из участников драки в школе города Радужный (ХМАО), сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, днем 10 апреля в одной из школ Радужного произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого одиннадцатиклассник нанес десятикласснику несколько ударов перочинным ножом.

Пострадавший в настоящее время находится в больнице. Угрозы его жизни нет.

Отмечается, что подростки воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, а также не стоял на учете в органах системы профилактики.

В школе изъяты записи с камер видеонаблюдения, документы, имеющие значение для следствия.

Уголовное дело будет расследоваться по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Кроме этого, пройдет доследственная проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия на предмет халатного и небрежного исполнения ими служебных обязанностей.

Также инициирован вопрос о привлечении родителей подозреваемого к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию).

В управление образования администрации города Радужный и директору школы следователь внес представления о проведении служебной проверки в отношении классных руководителей учащихся, а также работников охранного предприятия, пропустивших старшеклассника в школу с ножом.

Как сообщалось, департамент образования и молодежной политики Югры проведет проверку по данному факту. Создана специальная комиссия из представителей департамента, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре.

Прокуратура ХМАО также организовала проверку.