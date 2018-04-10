Евро превысил 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года, доллар - 64 рубля

11.04.18 10:25

© РИА Новости. Илья Питалев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро продолжили активный рост на "Московской бирже" в среду утром, отыгрывая антироссийские санкции со стороны США, которые вызвали отток иностранного капитала из России; курс доллара поднялся выше 64 руб./$1 впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превышал отметку 80 руб./EUR1 впервые с 10 марта 2016 года.

На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 руб./$1, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 руб./EUR1, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля - до 71,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка Соединенными Штатами. Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, повинен в новой химической атаке в районе города Дума.