"Аэрофлот" в среду выполнит первый рейс в Египет после снятия запрета

11.04.18 10:46

© РИА Новости. Валерий Мельников

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду выполнит первый после 2,5 лет запрета прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолет Airbus A320 вылетит из московского "Шереметьево" в 20:50 мск в среду и в 00:25 по местному времени в четверг приземлится в аэропорту Каира (время в пути составит 4 часа 35 минут).

Этим рейсом "Аэрофлот" откроет прерванное с осени 2015 года прямое регулярное авиасообщение между Россией и Египтом. На следующий день, в четверг, свой первый после перерыва рейс из Каира в Москву совершит египетская авиакомпания EgyptAir.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Решение приняла российская сторона после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

О принципиальной готовности РФ к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром президент Владимир Путин заявил в декабре 2017 г. Несколько дней спустя Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о безопасности гражданской авиации (его параметры не разглашались). Глава Минтранса Максим Соколов при этом заявлял, что первый рейс Москва - Каир может быть выполнен в начале февраля, но впоследствии сроки сдвигались.

Пассажиры, прибывающие из Москвы, будут обслуживаться в одном из терминалов аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности. Параллельно следить за безопасностью пассажиров в аэропорту будет группа российских специалистов.