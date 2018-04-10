Тюменская область планирует "привязать" субсидии в молочной сфере к качеству молока

11.04.18 10:51

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поставил задачу повысить качество молока в регионе, сообщила пресс-служба губернатора.

По данным пресс-службы, до 80% от общего объема коровьего молока из личных подсобных хозяйств не соответствует параметрам регламента на молоко. Поскольку такое молоко относится ко второму сорту, в его покупке переработчики сырья не заинтересованы.

"Те, кто не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка. Время уговоров прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо и надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост - будут и поддержка, и хорошая цена", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Сдатчикам молока и сельскохозяйственным кооперативам, ведущим закуп у селян, предстоит в кратчайшие сроки перестроить свою работу, предпринять меры, необходимые для повышения качества сырого молока.

Согласно сообщению, в регионе насчитывается около 18 тыс. личных подсобных хозяйств - сдатчиков молока.