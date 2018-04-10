Семь школ и четыре детских сада закрыты в Свердловской области из-за ОРЗ

11.04.18 10:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько детских садов и школ закрыто в Свердловской области из-за острых респираторных заболеваний (ОРЗ), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Полностью образовательный процесс приостановлен в четырех детских садах и семи школах", - говорится в сообщении.

Также частично не работают 106 детских садов региона - закрыта 141 группа. В восьми школах не учатся 14 классов.

По данным ведомства, за прошлую неделю в Свердловской области ОРВИ заболело 29,1 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 8% за счет повышенной заболеваемости подростков старше 15 лет и взрослых.

В Екатеринбурге со 2 по 9 апреля было зарегистрировано 13,4 тыс. случаев ОРВИ.

"Заболеваемость выше эпидемического порога на 25% за счет детей от трех лет, подростков и взрослых", - отмечается в пресс-релизе.

Эпидпорог превышен на 20% и более в 10 муниципальных округах: Каменске-Уральском, Камышлове и Камышловском районе, Богдановичском, Красноуральском, Кушвинском, Горноуральском, Верх-Нейвинском, Нижнетагильском и Невьянском. На этих территориях введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.