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11.04.18 10:55
Семь школ и четыре детских сада закрыты в Свердловской области из-за ОРЗ
"Полностью образовательный процесс приостановлен в четырех детских садах и семи школах", - говорится в сообщении.
Также частично не работают 106 детских садов региона - закрыта 141 группа. В восьми школах не учатся 14 классов.
По данным ведомства, за прошлую неделю в Свердловской области ОРВИ заболело 29,1 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 8% за счет повышенной заболеваемости подростков старше 15 лет и взрослых.
В Екатеринбурге со 2 по 9 апреля было зарегистрировано 13,4 тыс. случаев ОРВИ.
"Заболеваемость выше эпидемического порога на 25% за счет детей от трех лет, подростков и взрослых", - отмечается в пресс-релизе.
Эпидпорог превышен на 20% и более в 10 муниципальных округах: Каменске-Уральском, Камышлове и Камышловском районе, Богдановичском, Красноуральском, Кушвинском, Горноуральском, Верх-Нейвинском, Нижнетагильском и Невьянском. На этих территориях введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.
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