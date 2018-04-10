После частичного обрушения здания в Кургане, пройдет проверка всех подобных зданий в регионе

11.04.18 11:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - После частичного обрушения здания в Кургане комиссия по чрезвычайным ситуациям Курганской области решила проверить все аналогичные здания в регионе, сообщает пресс-служба правительства области в среду.

"Сегодня главная задача - провести независимую экспертизу здания, определить причины его обрушения и степень пригодности. Необходимо провести проверку всех аналогичных строений на территории Курганской области. Собственнику - подготовить проект производства работ на аварийном здании, администрации Кургана - взять на контроль проведение дальнейших работ на объекте", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы региона Виктора Сухнева.

По данным пресс-службы, заседание КЧС прошло в среду утром. На нем директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков сообщил, что в октябре 2009 года вся строительная документация (по объекту - ИФ) прошла госэкспертизу, имеется необходимое заключение о соответствии объекта проектной документации.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры региона, в настоящее время по факту частичного обрушения здания по Бурова-Петрова,77 в Кургане идет прокурорская проверка.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметил представитель ведомства.

Обрушение перекрытия между вторым и первым этажами трехэтажного здания по ул.Бурова-Петрова, 77 произошло во вторник около 15:00 местного времени (13:00 мск).

Было эвакуировано 33 человека, погибших и пострадавших нет.

На первом этаже пострадавшего дома располагается продовольственный магазин, на втором и третьем - офисные помещения.

По данным пресс-службы МЧС России по региону, угроза разрушения здания отсутствует.

Предположительной причиной обрушения межэтажного перекрытия здания в Кургане в МЧС называют нарушения монтажных работ на этапе строительства.

По данному факту следственные органы СКР в Курганской области начали доследственную проверку.