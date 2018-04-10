В зону паводка в Башкирии попали новые территории

11.04.18 11:17

© РИА Новости. Михаил Дубровин

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Около сотни новых случаев подтопления домов, придомовых территорий и участков дорог зарегистрировано за сутки в Башкирии, сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям в среду.

Так, в 35 населенных пунктах за прошедшие сутки талыми водами подтопило 73 приусадебных участка. Всего с начала половодья поступило 403 таких обращения.

Кроме того, в результате подъема уровня воды в реках Тайрук, Стерля, Белекес, Берсианка, Большой Нугуш, Ока, Уршак за прошедшие сутки были подтоплены семь домов, 18 придомовых территорий и один участок дороги в восьми муниципалитетах республики. С начала паводка в результате разлива рек оказались подтопленными 35 придомовых территорий и семь домов, затоплен один дом, говорится в сообщении ведомства.

По данным информационно-диспетчерского центра Уфы, с начала весеннего половодья поступило 106 заявок о подтоплении талыми водами, из них 17 - дорожного полотна, 84 - придомовых территорий.