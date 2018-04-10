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11.04.18 11:34
Майнинговую ферму обнаружили на заброшенном заводе в Оренбурге при проверке заявления о краже электроэнергии
С заявлением в полицию обратились сотрудники энергетической компании, говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
На месте полицейские и бойцы ОМОН обнаружили более 6 тыс. единиц техники, подключенной к электросети, а также силовые кабели электропитания, ведущие к расположенной рядом подстанции.
"Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 млн КВт/ч", - пояснила И. Волк.
В отношении подозреваемых - двух руководителей местной фирмы, которая работала на территории бывшего завода, - возбуждено дело по ч.2 ст.165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
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